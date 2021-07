Cidades Polícia não acha rede de apoio a Lázaro durante investigação SSP-GO apresenta conclusão de inquéritos sem apontar nomes de empresários, fazendeiros e políticos que ajudavam fugitivo, como afirmado no início do mês

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) não conseguiu identificar a suposta rede de apoio formada por empresários, fazendeiros e políticos interessados na proteção e fuga de Lázaro Barbosa de Sousa, morto aos 32 anos após uma série de crimes cometidos em chácaras na região do Entorno do Distrito Federal e 20 dias escapando do cerco montado pelas forças po...