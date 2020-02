Cidades Polícia Militar recupera pássaros que estavam enjaulados em Caldas Novas Animais foram vistos dentro de gaiolas, pela Polícia Militar, na área externa de uma casa

Na noite de sábado (15), a Polícia Militar (PM) recuperou 24 pássaros silvestres que estavam enjaulados em uma casa, em Caldas Novas. Os animais foram vistos pela patrulha na área externa da residência dentro de gaiolas. Dentre as espécies apreendidas, estavam 21 canários da terra, um coleirinho, um papa-capim e um periquito. O dono do imóvel onde as aves foram ...