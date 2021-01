Cidades Polícia Militar encerra festa clandestina em Goiânia Nenhum dos participantes, muitos menores, usava máscara de proteção facial. No local havia bebidas alcoólicas e drogas

Cerca de cem pessoas participavam de uma festa clandestina na madrugada deste domingo (24) em uma casa de eventos no Setor Buena Vista, em Goiânia, que foi encerrada pela Polícia Militar. No local havia vários menores de idade que consumiam bebidas alcoólicas e drogas. Todos os participantes foram revistados e liberados em seguida. De acordo com a Polícia Milita...