Cidades Polícia Militar de Goiás ganha sua primeira médica coronel Mara Sandra Naves do Amaral está há 30 anos na corporação e à frente de funções como a diretoria técnica da Fundação Tiradentes

Médica e agora coronel da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Mara Sandra Naves do Amaral é uma mulher de sorriso aberto. Ainda surpresa com a repercussão de sua promoção na carreira militar, ela diz que nunca imaginou que isso pudesse ocorrer e sorriu muito quando falou ao POPULAR no intervalo entre o consultório privado e suas funções junto à corporação. “É fantástico. E...