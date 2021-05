Cidades Polícia Militar apreende agrotóxico transportado sem nota fiscal, no Sudoeste de Goiás Carga estava em um caminhão parado durante fiscalização; o motorista foi preso

Policiais do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar apreenderam, nesta sexta-feira (14), um caminhão que transportava agrotóxicos sem nota fiscal, em Caçu, no Sudoeste de Goiás. O motorista foi preso, pois não possuía documentação da mercadoria. De acordo o COD, o condutor do veículo apresentou atitude suspeita durante a fiscalização. Foram aprend...