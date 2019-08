Cidades Polícia localiza ambulância que pode ter sido usada em roubo de ouro Crime ocorreu no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, em SP

Os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo localizaram partes de uma ambulância que pode ter sido usada por criminosos durante o roubo de 718,9 Kg no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Franco Montoro, em Guarulhos (SP), na última quinta-feira (25). As peças, que passarão por perícia, estavam abandonadas em um ...