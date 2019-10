Cidades Polícia investiga suspeita de estupro de crianças em escola de MG As vítimas seriam dois irmãos, um menino e uma menina, de 3 e 4 anos

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga pelo menos dois casos de suspeita de estupro de crianças que teriam ocorrido no Colégio Magnum, escola particular de Cidade Nova, bairro de classe média de Belo Horizonte. Entre as vítimas estariam dois irmãos, um menino e uma menina, de 3 e 4 anos. Um auxiliar de aulas de Educação Física, de 22 anos, é apontado como suspeito e...