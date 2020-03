Cidades Polícia investiga suspeita de abuso sexual contra alunas de escola municipal em Aparecida de Goiânia Um professor substituto teria praticado os crimes em 2018

A Polícia Civil (PC) começou a investigar o caso de alunas que teriam sido abusadas sexualmente em uma escola, no Residencial Astória, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Os crimes teriam acontecido em 2018 por um professor substituto. No entanto, só agora as meninas resolveram contar para os pais, que prestaram queixa na Delegacia de Proteção à...