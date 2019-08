Cidades Polícia investiga se sequestrador de ônibus queria 'suicídio pela polícia' Na madrugada anterior ao sequestro, Willian Augusto da Silva enviou uma mensagem para os pais, avisando que ia acabar com a própria vida

Uma das hipóteses investigadas para o sequestro do ônibus 2520, na Ponte Rio-Niterói, é a do chamado "suicídio pela polícia". O fenômeno, mais comum nos Estados Unidos, ocorre quando uma pessoa com tendências suicidas cria uma situação em que acaba sendo morta por um policial. Antes do sequestro, Willian Augusto da Silva tinha dito à mãe que queria morrer "pela mão d...