Cidades Polícia investiga se mulher foi espancada até a morte no setor Perim, em Goiânia Vítima foi encontrada sem documentos no meio da avenida depois de ser atropelada

Com acesso às imagens de uma câmera de monitoramento, a Polícia Civil passou a investigar se Daniela de Oliveira, de 27 anos, foi espancadana Avenida Mato Grosso do Sul, no Setor Perim, em Goiânia, antes de ser atropelada no último domingo (10). O corpo da vítima foi encontrado sem documentos no meio da rua. No dia, como relatou a Dict, uma mulher que até então ...