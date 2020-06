Cidades Polícia investiga primeira dama de Tamandaré por homicídio após filho de empregada cair de prédio Morte de Miguel aconteceu na terça-feira, em condomínio de luxo localizado no bairro de São José, na capital de Pernambuco

Miguel Otávio Santana da Silva, de cinco anos, morreu após cair do 9º andar, em uma altura de cerca de 35 metros, do edifício Píer Maurício de Nassau, condomínio de luxo no bairro de São José, no Recife, onde a mãe dele trabalhava como empregada doméstica. A patroa, que não teve nome divulgado, foi autuada por homicídio culposo (sem intenção de matar). Presa em flagrante, f...