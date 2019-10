Cidades Polícia investiga possível homicídio no Setor Estrela Dalva, em Goiânia Perícia constatou um corte no pescoço da vítima, que só seria possível se feito por outra pessoa

Um homem de 37 anos foi morto a facadas em uma residência no Setor Estrela Dalva, em Goiânia. Na manhã deste domingo (27), a polícia foi acionada. A mulher contou que o marido, identificado como Macedônio Alves da Silva, tinha cometido suicídio. No entanto, assim que uma equipe da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) começou o trabalho de per...