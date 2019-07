Cidades Polícia investiga possível envenenamento de cães em Aparecida de Goiânia Dono de canil encontrou os animais mortos. Caso foi registrado no 1º DP

A Polícia Técnico-Científica de Goiás investiga possível envenenamento de dois cães encontrados mortos em um canil em Aparecida de Goiânia. Os agentes chegaram ao local a pedido da ª Delegacia Distrital de Polícia da cidade, após denúncia do próprio dono do canil. Os animais foram encontrados na terça-feira (16) e encaminhados no mesmo dia para necropsia. Os tes...