Cidades Polícia investiga morte de técnico em informática após levar choque elétrico Goiás O fone de ouvido foi recolhido e enviado para perícia

A Polícia Civil (PC) investiga a morte do técnico em informática e universitário Danilo Maurício Alves Xavier, de 30 anos, ocorrida no último sábado (3) em Nova América, na região Central de Goiás. Ele utilizava fone de ouvido e acompanhava uma aula online quando levou um choque elétrico. A corporação informou que o delegado do caso, Gustavo Mendes Silva, deve i...