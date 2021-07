Cidades Polícia investiga morte de pacientes no HCamp de Porangatu após falha em gerador de energia Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a queda de uma árvore no último domingo (11) teria provocado a falta de energia no bairro em que está localizada a unidade de saúde, sendo preciso, portanto, acionar o gerador

A Polícia Civil está investigando se houve falha ou omissão por parte da Prefeitura de Porangatu pela morte de duas pessoas, após a interrupção do gerador que disponibiliza oxigênio para o Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (HCamp) da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a queda de uma árvore no último domingo (11) teria provocado a falta de energia no bairro em que está localizada a unidade de saúde, sendo preciso, portanto, acionar o gerador. ...