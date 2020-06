Cidades Polícia investiga morte de ex-vereador de São Francisco de Goiás Corpo de Silvânio de Aquino Ferreira, de 60 anos, foi encontrado por um familiar

A Polícia Civil (PC) de Jaraguá investiga a morte do ex-vereador Silvânio de Aquino Ferreira, de 60 anos. O corpo do político foi encontrado no último sábado (20) com sinais de facadas em uma fazenda onde ele morava sozinho e situada entre os municípios de São Francisco de Goiás e Jesúpolis. O delegado Glênio Ricardo Costa disse neste domingo (21) que o caso está em i...