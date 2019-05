Cidades Polícia investiga morte de cachorro após ataque com ácido Dona chegou a levar a cadelinha ao hospital, mas o animal não resistiu às queimaduras

A Polícia Civil da cidade de São Manuel, no interior de São Paulo, investiga a morte da cadela Bolinha, da raça Lhasa Apso, que sofreu um ataque com ácido na última sexta-feira (24). Segundo boletim de ocorrência registrado pela dona do animal, ela teria saído de casa por volta de 13h e deixado a cachorrinha no quintal de casa. Quando voltou, às 16h encontrou o anim...