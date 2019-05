Vida Urbana Polícia investiga morte de aluno de geografia da USP em prédio da Poli Estudante foi encontrado inconsciente dentro do elevador; Filipe Varea Leme, de 21 anos, trabalhava como monitor na sala de informática

Um aluno de geografia da Universidade de São Paulo (USP) morreu na tarde desta terça-feira, 30, dentro do campus da Escola Politécnica da USP, na zona oeste de São Paulo. A Polícia Civil investiga as causas da morte do estudante.Segundo a polícia, bombeiros encontraram, por volta das 15h30 desta terça-feira, o aluno Felipe Varea Leme, de 21 anos, preso no elevador do...