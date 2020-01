Cidades Polícia investiga maus-tratos em abrigo de animais em Abadiânia Fotos de cachorros machucados e magros viralizaram nas redes sociais. Donos dizem que recursos de ONG diminuíram após prisão de João de Deus, mas negam crime ambiental

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) investiga uma Organização Não Governamental (ONG) por suspeita de maus-tratos a animais em uma chácara de Abadiânia, 90 km de Goiânia. O caso teve grande repercussão nas redes sociais com mais de 7 mil compartilhamentos em menos de 24 horas, só no Facebook, de uma publicação com as imagens dos c...