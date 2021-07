Cidades Polícia investiga lesões em bebê levada ao hospital com boca sangrando e fratura, em Anápolis Policiais foram acionados após uma suposta briga de casal

Policias militares socorreram uma menina de apenas dois meses após a denúncia de uma suposta briga de casal, em Anápolis. O Conselho Tutelar foi acionado porque a bebê apresentava hematomas pelo corpo, principalmente na região do tórax, inclusive com fratura, e estava com a boca sangrando. O caso ocorreu na última terça-feira (13) e a menina foi levada para a Unid...