Cidades Polícia investiga homem filmado ameaçando e chamando porteira de “chimpanzé” em prédio de Goiânia No vídeo feito pela vítima, o homem reitera xingamentos, ato que a Polícia Civil está investigando como possível caso de injúria racial

A Polícia Civil investiga denúncia de injúria racial e ameaça contra uma porteira de um prédio residencial no Jardim Goiás, em Goiânia. Em vídeo gravado pela vítima, um morador do local faz reiteradas ofensas contra a mulher. A série de xingamentos teria ocorrido após a funcionária do condomínio não abrir o portão da garagem para o homem sem que ele se identificasse. “Grava, macaca...