Cidades Polícia investiga denúncia de estupro de estagiária de 17 anos em pet shop de Goiânia Familiares da garota devem ser ouvidos na tarde desta terça-feira (18)

Atualizado às 15h18 A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) investiga um caso de estupro de uma adolescente, de 17 anos, em uma clínica veterinária do Parque Amazônia, em Goiânia. O crime teria ocorrido neste domingo (16). Os familiares da garota devem ser ouvidos na tarde desta terça-feira (18). Segundo a denúncia, a vítima está no 3º ano do ...