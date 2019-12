Cidades Polícia investiga causas de 7 mortes de ex-pacientes do Ingoh Força-tarefa foi criada pela Delegacia de Homicídios para focar nas denúncias de familiares de pessoas que morreram durante tratamento de câncer no Ingoh

A Polícia Civil investiga sete mortes de ex-pacientes do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) para saber se têm relação com o suposto esquema de fraudes na prestação de contas da clínica ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) entre setembro de 2013 e setembro do ano passado. Além destes casos, pelo menos mais 10 novas denúnc...