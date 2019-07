Cidades Polícia investiga caso de mulher encontrada morta e com a cabeça esmagada, em Águas Lindas de Goiás Corpo da vítima foi localizado na manhã da última segunda-feira (15), em uma região em loteamento, e segue sem identificação

A Polícia Civil de Goiás investiga o caso da morte de uma mulher cujo corpo foi encontrado na manhã da última segunda-feira (15), no Setor Parque das Águas Bonitas II, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima, ainda não identificada, foi encontrada pela Polícia Militar nua e com a cabeça esmagada. O corpo estava em uma região em loteamento ainda ...