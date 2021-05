Cidades Polícia investiga ato pró-tortura em igreja da cidade de Goiás No último domingo (2), duas pessoas se colocaram em frente a um templo religioso com cartaz que apoiava forma de violência

A Polícia Civil da cidade de Goiás iniciou nesta segunda-feira (3) a investigação sobre o ato pró-tortura realizado no município no último domingo (2). No primeiro dia de diligência, os investigadores escutaram os responsáveis pelos registros fotográficos que ganharam repercussão nacional nas redes sociais. A delegada Amanda Alvarenga, responsável pela apuração, diz q...