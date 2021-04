Cidades Polícia indicia Dr. Jairinho sob suspeita de tortura contra filha de ex-namorada Vereador está preso desde o último dia 8, acusado de envolvimento na morte do menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos

O médico e vereador do Rio de Janeiro Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido), foi indiciado pelo crime de tortura contra a filha de uma ex-namorada. Ele está preso suspeito de envolvimento com a morte do menino Henry Borel Medeiros, 4 --a mãe da criança, Monique Medeiros, também está detida. O caso ocorreu em março na Barra da Tijuca, na zona oeste c...