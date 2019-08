Cidades Polícia identifica mentor intelectual do roubo de ouro em Guarulhos Suspeito teve prisão preventiva decretada, mas está foragido

A Polícia Civil de São Paulo identificou o mentor intelectual do roubo de ouro ocorrido no terminal de cargas do aeroporto internacional de Guarulhos em 25 de julho deste ano. Ele teve a prisão decretada, mas está foragido. Além do roubo de 718,9 quilos de ouro divulgados anteriormente, a polícia informou nesta terça-feira (6), em entrevista coletiva, que há um segundo m...