A polícia identificou como sendo de Mirian da Cruz Oliveira, de 23 anos, o corpo encontrado em estado de decomposição na zona rural de Palmeiras de Goiás, município da região Oeste do Estado, a 103 quilômetros da capital. A jovem, que estaria grávida e era mãe de um filho ainda pequeno, era filha do cantor gospel João de Oliveira. Na quarta-feira, 24, ela deixou uma mensagem em seu perfil no Facebook dizendo não ter medo de ameaças.

O corpo da jovem foi encontrado por moradores de Palmeiras que acionaram a Polícia Militar. A equipe que esteve no local constatou que o corpo da vítima chegou a ser mutilado. Ele foi trazido para o Instituto Médco Legal de Goiânia e liberado na madrugada deste domingo, 28. O sepultamento ocorreu nas primeiras horas do dia em Palmeiras.

Ninguém da Polícia Civil foi localizado em Palmeiras para falar sobre a investigação do assassinato da jovem. Na mensagem que deixou na rede social, ela escreveu: "Eu não tenho medo de ameaça. Todo bandido independente da sua atuação vai para cadeia. Próxima ameaça vai rolar nome dos grandes de Palmeiras aqui. Que acham que porque tem (sic) dinheiro pode ameaçar os outros”.