Cidades Polícia flagra rinha de galos e prende 16 suspeitos em Novo Brasil; mais de R$ 20 mil encontrados Cerca de 110 galos foram resgatados e deixados aos cuidados da Secretaria do Meio Ambiente do município

Dezesseis pessoas foram detidas suspeitas de organizar e comandar uma rinha de galos neste domingo (4) no município de Novo Brasil, que fica a 29 quilômetros de Jussara. Cerca de 110 galos foram resgatados pela Polícia Militar (PM) e deixados aos cuidados da Secretaria do Meio Ambiente do município. A polícia ainda apreendeu pouco mais de 23 mil reais em dinheiro, que s...