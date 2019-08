Cidades Polícia Federal vai investigar incêndios criminosos no Pará Sete Estados já pediram apoio das Forças Armadas no combate a queimadas. Governo brasileiro aceitou ontem ajuda oferecida por Israel

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, determinou à Polícia Federal a abertura de uma investigação sobre incêndios criminosos na região do Pará. Moro confirmou o pedido do presidente Jair Bolsonaro (PSL) por uma “apuração rigorosa” e afirmou, no Twitter, que “incêndios criminosos na Amazônia serão severamente punidos”. O ponto de partida dessa investigaçã...