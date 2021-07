Cidades Polícia Federal prende biólogo russo acusado de traficar espécies brasileiras Segundo a corporação, o homem é “um dos maiores traficantes de animais do mundo”

Biólogo russo acusado de traficar animais silvestres brasileiros para diversos países foi preso pela PF (Polícia Federal) em ação conjunta com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) e com a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). Segundo a PF, ele já havia sido preso ao menos três vezes com animais brasileiros. A prim...