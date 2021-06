Cidades Polícia Federal investiga suspeita de desvio de vacina contra a Covid-19 em Gurupi Operação cumpre três mandados de busca e apreensão naquela cidade e também em Porangatu (GO)

Uma denúncia sobre a suspeita de desvio de vacinas contra a Covid-19 em Gurupi, sul do Estado, está sendo apurada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira, 29. De acordo com a corporação a denúncia partiu da própria Secretaria Municipal da Saúde do município, a qual mencionando suspeita de desvio de vacinas. A operação da PF, intitulada como Efeito...