Cidades Polícia faz operação para desarticular quadrilha especializada em adulteração de combustível no Rio Suspeitos desviavam cargas de empresas legalizadas do ramo para diversas garagens localizadas em Duque de Caxias

A Polícia Civil faz hoje (21) uma operação para desarticular uma organização criminosa acusada de furto e adulteração de combustível no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da polícia, estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Até as 9h de hoje (21) 18 pessoas tinham sido presas na chamada Operação Saccularis. As inv...