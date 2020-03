Cidades Polícia faz buscas por assassino de mulher em Aparecida de Goiânia Agentes estão nas ruas da cidade nesta tarde de sexta-feira (6) no intuito de localizar o suspeito; homem foi reconhecido por meio de imagens de câmeras de segurança e a partir do depoimento de testemunhas

Policiais do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, estão nas ruas da cidade na tarde desta sexta-feira (6) em busca do suspeito de assassinar Suane Peres Leão, de 38 anos, encontrada morta em um terreno baldio do Jardim Tiradentes. O delegado responsável pelas investigações, Charles Lobo, informa que o homem foi identificado ...