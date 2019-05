Cidades Polícia exige esvaziamento de represa em fazenda de Gusttavo Lima que está sob risco de rompimento Nesta segunda-feira, 20, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente de Goiás (Dema) deu três dias para que o volume caia para um metro

Sob ameaça de rompimento, uma represa em uma fazenda do cantor sertanejo Gusttavo Lima, entre as cidades de Bela Vista de Goiás e Caldazinha, na região metropolitana de Goiânia, está sendo esvaziada às pressas. O local funciona como lago para passeios de jet ski. Nesta segunda-feira, 20, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente de Goi...