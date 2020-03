A Prefeitura de Pirenópolis publicou um decreto no último sábado (21) que proíbe a entrada de turistas na cidade a partir deste fim de semana. Para garantir a efetividade da medida, foram criadas blitz por todo o município e a polícia está autorizada a exigir comprovante de endereço para quem frequenta a cidade.

Contas de água, luz, telefone, registro do imóvel ou carnê do IPTU podem ser usadas para comprovar a residência e a restrição permite apenas que parentes de primeiro grau dos titulares do endereço continuem na cidade. Tombada como Patrimônio Nacional, recebe visitantes durante todo o ano, mas para prevenção do novo coronavírus a gestão municipal atua fortemente.

Veja o decreto na íntegra: