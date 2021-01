Cidades Polícia encontra R$10 mil com detento da POG, em Aparecida de Goiânia Apreensão ocorreu durante cumprimento de mandado, que ainda encontrou celulares, chips e cadernos de anotações

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc), apreendeu R$10 mil em dinheiro em uma cela da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), no Complexo Prisional de Aparecidade de Goiânia. A apreensão foi parte do cumprimento de um mandado judicial expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Guapó na terça-feira (05). Além do din...