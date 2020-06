Cidades Polícia encontra máquinas de caça-níquel em lanchonete de Anápolis Sete aparelhos estavam escondidos no estabelecimento da região central da cidade e foram apreendidos

Uma lanchonete no Centro de Anápolis escondia, em uma porta de madeirite, uma sala em que eram realizados jogos em máquinas de caça-níquel. A Polícia Militar (PM) encontrou os aparelhos na tarde deste sábado (20) após uma denúncia anônima que levou ao endereço. O comércio de alimentos é visto como de fachada para a realização da jogatina no local, de acordo com a denúncia, q...