Dois homens foram presos, na madrugada desta quarta-feira (26), com diversos tipos de drogas em um apartamento no setor Bueno, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), um dos suspeitos foi abordado pelos policiais na porta do edifício com porções de maconha. Ele confessou que no apartamento havia mais da droga.

No imóvel, outro homem foi detido com 8 kg de cocaína, 51 compridos de ecstasy, 198 gramas de haxixe, 294 gramas de maconha e 104 gramas de um entorpecente conhecido como Michael Douglas. A dupla e a droga foram levadas para a Central de Flagrantes.