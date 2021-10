Cidades Polícia do DF realiza operação em combate à falsificação de documentos públicos com mandados em GO No total, sete mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão estão sendo cumpridos no DF, entorno e Região Metropolitana de Goiânia

A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) realiza, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação SSP Brasil em combate à corrupção por meio de falsificação de documentos públicos. No total, sete mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão estão sendo cumpridos no DF, entorno e Região Metropolitana de Goiânia. A quadrilha já teria causado um prejuízo superior a...