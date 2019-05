Cidades Polícia deve investigar se criança de 3 anos morta em Aparecida foi estuprada em Goiânia Vítima foi levada para o Hospital de Urgências de Aparecida e não resistiu aos ferimentos

A Polícia Civil (PC) deve investigar uma suspeita de estupro contra uma criança de 3 anos no Jardim Europa, em Goiânia. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo a PC, a menina estava internada no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa) e os médicos relataram o crime. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Aparec...