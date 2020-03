Cidades Polícia desvenda caso de homem encontrado morto com cinco tiros dentro do carro, em Rio Verde Uma mulher marcou um encontro com a vítima na GO-174, onde ocorreu o assassinato. Além dela, outro suspeito foi preso

Os detalhes do assassinato do gerente de uma rede de supermercados Robkellson Fonseca, de 41 anos, encontrado morto em Rio Verde, foram detalhados pela Polícia Civil nesta segunda-feira (16). Um casal foi preso suspeito pelo crime, ocorrido em setembro de 2018. O delegado responsável pelo caso, Danilo Fabiano Carvalho, relatou que uma mulher, que teve um relacionamento com a ...