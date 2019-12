Cidades Polícia desmonta 'rinha' de cães e encontra churrasco com carne cachorro 40 pessoas foram presas e 19 animais da raça pit bull foram resgatados. Animais eram incentivados a lutar entre si e foram encontrados com diversos ferimentos

A Polícia Civil do Paraná resgatou, em São Paulo, no município de Mairiporã, 19 cães que eram usados em uma rinha. Os animais, da raça pit bull, eram incentivados a lutar entre si e foram encontrados com diversos ferimentos. Entre os envolvidos estão veterinários, médicos, um policial militar e cinco estrangeiros.Quarenta pessoas foram detidas na noite de sábado...