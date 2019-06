Cidades Polícia descarta que pai tenha matado filho antes de suicídio em Piranhas Corpo de bebê de 11 meses e de genitor foram encontrados na manhã do último domingo (9) pela avó paterna. Criança teria engasgado com leite

Delegado da Polícia Civil de Aragarças, Ricardo Galvão descartou totalmente a hipótese de homicídio no caso do bebê de 11 meses encontrado morto ao lado do pai, também morto, em Piranhas, na região Oeste de Goiás, município a mais de 300 quilômetros de Goiânia, no último domingo (9). Os corpos de ambos foram encontrados no domingo pela avó da criança que acionou a Políc...