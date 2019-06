A Polícia Civil de Aragarças descartou totalmente a hipótese de homicídio seguido de suicídio no caso do bebê de 11 meses encontrado sem vida ao lado do pai, também morto, em Piranhas, na região Oeste de Goiás. Os corpos de ambos foram encontrados no domingo pela avó da criança que acionou a Polícia Militar. Conforme o delegado Ricardo Galvão, responsável pelo caso, os laudos cadavéricos divulgados nesta segunda-feira (10) revelaram que o criança morreu engasgada com leite.

De acordo com o delegado, o pai, Eliomar Ribeiro, de 25 anos, foi a uma festa para vigiar a ex-companheira e deixou sozinho em casa o bebê, que passava o final de semana com ele. Após ver a mulher com outro homem ele voltou para casa e se matou. A polícia continua as investigações para saber se o jovem morreu antes ou depois do bebê.

Depois de se separar da mulher há cerca de dois meses, Eliomar Ribeiro foi viver num barracão no fundo da casa da mãe. Ele já tinha sido denunciado por espancar a companheira e por isso ela pediu medida protetiva. A mulher, ao saber da morte do filho, teve de receber atendimento médico.