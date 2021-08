A Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goiânia, cumpriu dois mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa responsável por furtos de estabelecimentos comerciais durante o período noturno na capital do Estado. A operação recebeu o nome de “Ruptura”.

Segundo as investigações, o grupo foi responsável por, pelo menos, cinco furtos praticados com ruptura de obstáculos à subtração da coisa, nos dias 6 de abril, 10 de abril, 3 de junho, 16 de junho, e 19 de junho. Além disso, há diversos outros crimes praticados pela organização criminosa que não foram notificados às autoridades pelas vítimas.

A polícia também informou que os suspeitos agiam sempre da mesma forma: arrombavam o estabelecimento com um alicate de grande corte e ingressavam no local descalços, com o rosto tampado por um capuz ou uma camiseta para furtarem, preferencialmente, computadores, notebooks, televisores e eletroeletrônicos em geral. Agora, as diligências seguem no intuito de identificar outros possíveis integrantes da organização.