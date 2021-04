A Polícia Civil de Goiás desarticulou nesta sexta-feira (9) uma casa de exploração sexual, em Rio Verde, no sudoeste do Estado. Durante a operação conduzida pela Delegacia da Mulher no município, as equipes chegaram até um imóvel localizado no Conjunto Morada do Sol. Lá encontraram três mulheres com idades entre 20 e 30 anos que estariam sendo exploradas há pelo menos três meses. Uma mulher suspeita de envolvimento no crime foi presa e outra segue foragida.

Conforme informou a polícia, as vítimas relataram que são de outros estados, e, no local, eram obrigadas a atender todos os clientes que solicitassem programa sexual. Além disso, tinham que cumprir todos os desejos dos clientes ou seriam penalizadas. As diligências apontaram ainda que as suspeitas recebiam todo o dinheiro dos programas feitos pelas vítimas e pagavam a elas um valor fixo quatro vezes menor do que elas recebiam dos homens.

Segundo a polícia, as vítimas foram encaminhadas para locais seguros e deverão retornar aos seus estados de origem. As investigações terão continuidade com o objetivo de encontrar outros possíveis envolvidos no esquema.