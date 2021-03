Cidades Polícia de Quirinópolis apreende 200 Kg de drogas, arma de fogo e dinheiro Durante a ação, um homem de 25 anos de idade, seu pai e sua madrasta foram abordados

A Polícia Militar (PM) de Quirinópolis, no interior de Goiás, apreendeu no sábado (6) aproximadamente 203 Kg de maconha, 740 comprimidos de ecstasy, balanças de precisão e diversas pedras de crack. Os entorpecentes estavam escondidos em uma casa que funcionava como ponto de venda de drogas, localizada no centro da cidade de Quirinópolis. Durante a ação, um ...