Cidades Polícia de Porangatu prende falso médico por atendimento oftalmológico clandestino Segundo os agentes que participaram da ação, o consultório funcionava em uma residência com condições precárias

Um falso médico foi preso e um escritório oftalmológico clandestino fechado pela Polícia Civil, nessa quinta-feira (11), no Setor São Francisco, em Porangatu, interior de Goiás. De acordo com a polícia, a equipe chegou ao local após denúncias anônimas. O consultório funcionava em uma residência com condições precárias, em que um técnico em optometria realizava exames...