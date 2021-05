Cidades Polícia de Goiás prende suspeito de aplicar golpe do novo número em idosos do Amazonas O prejuízo às vítimas foi de aproximadamente R$ 6 mil, sendo que uma delas chegou a contrair um empréstimo de R$ 2 mil para atender à solicitação do homem que se passou por seu irmão

Mais uma pessoa foi presa pela Polícia Civil, em Goiânia, suspeita de aplicar o golpe do ‘novo número’. Segundo o Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), as vítimas foram dois irmãos que moram no estado do Amazonas, sendo um deles idoso. Nesse golpe, o suspeito induz a vítima a acreditar que um...